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В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку 

РИА Новости 51 минуту назад
Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно выражается и бьет школьника по лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета.
В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент конфликта уборщицы и подростка. Женщина высказывается в адрес школьника нецензурно, в ответ мальчик "тыкает" женщине и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дает пощечину подростку, он в ответ ударяет ее по лицу. Причина конфликта из видео не ясна.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении.

По поручению прокурора Хабаровска прокуратурой Индустриального района города проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося.
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Образование , Происшествия , СКР , Хабаровск , Хабаровский Край
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