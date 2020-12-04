В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку 

Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно выражается и бьет школьника по лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета

В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент конфликта уборщицы и подростка. Женщина высказывается в адрес школьника нецензурно, в ответ мальчик "тыкает" женщине и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дает пощечину подростку, он в ответ ударяет ее по лицу. Причина конфликта из видео не ясна.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении.