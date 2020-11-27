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В якутском вузе обнаружили больше сотни "мертвых душ"

Профильиещё 16
34 минуты назад
В столице республики Саха Якутске ФСБ, МВД и прокуратура выявили факт особо крупного мошенничества с федеральными деньгами. По предварительной оценке, ущерб составил более четверти миллиарда рублей.
В вузе РФ обнаружили больше сотни "мертвых душ"
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по подозрению в мошенничестве задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов. Его подозревают в незаконном получении 250 млрд рублей с 2016 года .
Следствие установило, что 136 принятых на бюджетную форму обучения студентов якутского вуза в действительности никогда не существовали, а деньги на их учебу АГАТУ регулярно перечислялись. С 2020 года вуз получает средства приоритетной национальной программы «Образование».
Куда на самом деле были потрачены федеральные деньги, следствие пока не установило. В отношении ректора вуза возбуждено уголовное дело.
Иван Слепцов занимает должность ректора АГАТУ с 2016 года. Он также является депутатом Государственного собрания республики Саха (Якутия) четвертого и действующего шестого созывов.
Образование,Происшествия,Криминал,
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