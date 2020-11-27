В вузе РФ обнаружили больше сотни "мертвых душ"

В столице республики Саха Якутске ФСБ, МВД и прокуратура выявили факт особо крупного мошенничества с федеральными деньгами. По предварительной оценке, ущерб составил более четверти миллиарда рублей.

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Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры , по подозрению в мошенничестве задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов. Его подозревают в незаконном получении 250 млрд рублей с 2016 года .

Следствие установило, что 136 принятых на бюджетную форму обучения студентов якутского вуза в действительности никогда не существовали, а деньги на их учебу АГАТУ регулярно перечислялись. С 2020 года вуз получает средства приоритетной национальной программы «Образование».

Куда на самом деле были потрачены федеральные деньги, следствие пока не установило. В отношении ректора вуза возбуждено уголовное дело.