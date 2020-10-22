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Российского учителя уволили за матерные посты в соцсетях

Letidor.ru
4 часа назад
Педагог работала в Челябинской области.
Российского учителя уволили за мат в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Педагог Екатерина Ш. выкладывала в своем Instagram нецензурные посты, делая их в школьником кабинете. Кроме этого, учитель снимала учеников в классе с подписью «залипаем со спиногрызами».
Когда содержание ее постов стало известно руководству, учителя уволили. Ранее она преподавала русский язык, литературу и математику.
Педагог был ранее предупрежден, что, как и все учителя, не должна выкладывать вызывающие фото- и видеоматериалы в интернет. Педагог от работы отстранена. Приказ об увольнении подписан сегодня, 22 октября, сообщили изданию «Подъем» в администрации города Златоуст.
Сама учитель заявила, что она пока не в состоянии комментировать эту историю.
Образование,Челябинская Область,
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