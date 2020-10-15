В ГД оценили перспективы дистанционного обучения

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о перспективах дистанционного обучения.

По его словам, никто не собирается навсегда переводить школьников на онлайн-обучение.

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена — это конспирология», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский в беседе с kp.ru оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.