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В Госдуме рассказали о перспективах дистанционного обучения 

RT на русском и ещё 6 25 минут назад
В ГД оценили перспективы дистанционного обучения
Фото: ТАСС
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о перспективах дистанционного обучения.
По его словам, никто не собирается навсегда переводить школьников на онлайн-обучение.

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена — это конспирология», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский в беседе с kp.ru оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.
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Образование , Общество , Политика , Москва
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