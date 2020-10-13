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Школьная киберспортивная лига откроется в Москве 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Школьная киберспортивная лига откроется в столице
Фото: РИА Новости
Московский центр "Патриот. Спорт" 15 октября в онлайн-формате презентует школьную киберспортивную лигу, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В прошлом учебном году центр "Патриот. Спорт" провел ряд соревнований по киберспорту, в которых приняли участие более 20 тыс. школьников. В этом учебном году все турниры московского центра "Патриот. Спорт" будут проходить под началом единой школьной лиги. Для нее была создана специальная автоматизированная платформа, которая сделает участие в онлайн-чемпионатах намного удобнее. На портале будут доступны рейтинги игроков и команд: пользователи смогут в режиме онлайн следить за турнирными таблицами", — приводятся в сообщении слова директора московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.

Он добавил, что соревновательный эффект формирует умение ставить цели и добиваться их, а также упорство и дисциплину. Кроме того, игровые техники помогают сделать процесс обучения интереснее, и все больше учителей внедряют их элементы в свои уроки.
Уже в этом сезоне киберспортивная школьная лига планирует провести ряд турниров: "Осенний кубок", "Новогодние соревнования", "Весенний кубок", "Киберкадеты" и "Летний кубок". Школьники и их учителя будут соревноваться в Dota 2, League of Legends, Hearthstone, FIFA, World of Tanks и других дисциплинах. Трансляции пройдут при участии профессиональных комментаторов.
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Образование , Новости Москвы , Правительство Москвы
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