Школьная киберспортивная лига откроется в столице

Московский центр "Патриот. Спорт" 15 октября в онлайн-формате презентует школьную киберспортивную лигу, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы

"В прошлом учебном году центр "Патриот. Спорт" провел ряд соревнований по киберспорту, в которых приняли участие более 20 тыс. школьников. В этом учебном году все турниры московского центра "Патриот. Спорт" будут проходить под началом единой школьной лиги. Для нее была создана специальная автоматизированная платформа, которая сделает участие в онлайн-чемпионатах намного удобнее. На портале будут доступны рейтинги игроков и команд: пользователи смогут в режиме онлайн следить за турнирными таблицами", — приводятся в сообщении слова директора московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.

Он добавил, что соревновательный эффект формирует умение ставить цели и добиваться их, а также упорство и дисциплину. Кроме того, игровые техники помогают сделать процесс обучения интереснее, и все больше учителей внедряют их элементы в свои уроки.

Уже в этом сезоне киберспортивная школьная лига планирует провести ряд турниров: "Осенний кубок", "Новогодние соревнования", "Весенний кубок", "Киберкадеты" и "Летний кубок". Школьники и их учителя будут соревноваться в Dota 2, League of Legends, Hearthstone, FIFA, World of Tanks и других дисциплинах. Трансляции пройдут при участии профессиональных комментаторов.