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Задания для ЕГЭ дополнят вопросами о поправках к Конституции 

ТК «Звезда» и ещё 7 56 минут назад
ЕГЭ дополнят новыми вопросами
Фото: РИА Новости
Как сообщили в Роспотребнадзоре, контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту Основного закона страны.
В 2021 году в задания для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию включат вопросы по принятым поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, еще на этапе обсуждения поправок к Основному закону страны, разработчики заданий (контрольно измерительные материалы, КИМ) для ЕГЭ заявили о намерении использовать обновленную редакцию Конституции, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Федеральном институте педагогических измерений сообщили, что в 2021 году готовятся изменения по заданиям некоторых предметов для ЕГЭ и ОГЭ. Сообщалось, что девятиклассникам часть заданий по химии сделают практическими. На ЕГЭ по информатике школьники смогут продемонстрировать свои знания на компьютере, а не на бумаге.
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Образование , Общество , Интерфакс
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