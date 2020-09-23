ЕГЭ дополнят новыми вопросами

Как сообщили в Роспотребнадзоре, контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту Основного закона страны.

В 2021 году в задания для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию включат вопросы по принятым поправкам в Конституцию РФ . Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, еще на этапе обсуждения поправок к Основному закону страны, разработчики заданий (контрольно измерительные материалы, КИМ) для ЕГЭ заявили о намерении использовать обновленную редакцию Конституции, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Федеральном институте педагогических измерений сообщили, что в 2021 году готовятся изменения по заданиям некоторых предметов для ЕГЭ и ОГЭ. Сообщалось, что девятиклассникам часть заданий по химии сделают практическими. На ЕГЭ по информатике школьники смогут продемонстрировать свои знания на компьютере, а не на бумаге.