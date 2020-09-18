Изменились правила приема в ВУЗы 

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Минобрнауки опубликовало документ, в котором перечислены десять важных изменений правил поступления на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они коснутся уже абитуриентов 2021 года. Теперь будет проводиться конкурс «по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки». Единый конкурс предполагает общее обучение с разделением на специализации после первого или второго курса.

Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов с возможностью зачета ЕГЭ.

По новым правилам ВУЗ обязан принимать документы в электронной форме. При этом абитуриент сможет подать сразу несколько заявлений о приеме.

Изменилась и ситуация с «пустыми» местами. Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места, когда абитуриенты отказались от поступления, вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.