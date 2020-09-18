Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Изменились правила приема в ВУЗы 

Инфо 24 и ещё 4 13 минут назад
Изменились правила приема в ВУЗы
Фото: ТАСС
Минобрнауки опубликовало документ, в котором перечислены десять важных изменений правил поступления на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они коснутся уже абитуриентов 2021 года. Теперь будет проводиться конкурс «по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки». Единый конкурс предполагает общее обучение с разделением на специализации после первого или второго курса.
Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов с возможностью зачета ЕГЭ.
По новым правилам ВУЗ обязан принимать документы в электронной форме. При этом абитуриент сможет подать сразу несколько заявлений о приеме.
Изменилась и ситуация с «пустыми» местами. Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места, когда абитуриенты отказались от поступления, вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Инфо 24: последние новости
С 1 апреля 2021 из экзамена на права исключат “площадку” С 1 апреля 2021 из экзамена на права исключат “площадку” Российские школьники из нескольких регионов снова перешли на онлайн-обучение Российские школьники из нескольких регионов снова перешли на онлайн-обучение Фальков заявил об отсутствии в российских вузах очагов заражения коронавирусом Фальков заявил об отсутствии в российских вузах очагов заражения коронавирусом
Комментарии
Образование , Общество , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты Апексимовой забили тревогу
Фанаты Апексимовой забили тревогу
Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение
Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
«Россия — им не по зубам»: в ЕС боятся…
«Россия — им не по зубам»: в ЕС боятся…
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение