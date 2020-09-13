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Названы пять предметов, по которым может измениться ЕГЭ 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Названы пять предметов, по которым может измениться ЕГЭ
Фото: ТАСС
С 2021 года ЕГЭ может измениться по пяти предметам. Это литература, биология, история, русский язык и информатика, пишет «Российская газета».
В экзамене по литературе немного усложнилось задание номер семь. По биологии увеличат время на выполнение работы — с 210 до 235 минут. По истории поменяется модель исторического сочинения. А по русскому языку потребуется более глубокий анализ при написании сочинения. В ЕГЭ по информатике включат задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.
Документы подготовлены экспертами Федерального института педагогических измерений. Именно они определяют, каким ЕГЭ будет в учебном году, поясняет издание.
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Образование , Общество , "Российская газета"
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