Названы пять предметов, по которым может измениться ЕГЭ 

С 2021 года ЕГЭ может измениться по пяти предметам. Это литература, биология, история, русский язык и информатика, пишет «Российская газета».

В экзамене по литературе немного усложнилось задание номер семь. По биологии увеличат время на выполнение работы — с 210 до 235 минут. По истории поменяется модель исторического сочинения. А по русскому языку потребуется более глубокий анализ при написании сочинения. В ЕГЭ по информатике включат задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Документы подготовлены экспертами Федерального института педагогических измерений. Именно они определяют, каким ЕГЭ будет в учебном году, поясняет издание.