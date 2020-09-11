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Российские школы массово переходят на дистанционное обучение 

Вероника Полынина 8 минут назад
Российские школы массово возвращаются к «удаленке»
Фото: РИА Новости
Российские школьники массово возвращаются на дистанционное обучение.
В Волгоградской области 16 классов перевели на удаленку из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом у учеников, передает «Интерфакс».

«16 классов школ Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтверждённых единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в региональном комитете образования и науки.

В ведомстве напомнили, что решение о введении карантина принимает Роспотребнадзор. Карантин по ОРВИ объявляется, если в классе болеют не менее 20% учащихся, по коронавирусу — если заболел хотя бы один ученик.
Как пишут «Известия», дистанционный формат обучения был введен в отдельных классах и даже целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.
Вернуться в школу после двухнедельного карантина здоровые дети могут либо со справкой от врача, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Дистанционное обучение продолжается по отработанной весной схеме, при этом учитель ведет урок из класса.
Как сообщал «Рамблер», к 11 сентября в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За сутки прирост заболевших составил 5 504 человек. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.
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Образование , Общество , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Интерфакс , Волгоградская Область
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