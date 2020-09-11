Российские школы массово возвращаются к «удаленке»

Российские школьники массово возвращаются на дистанционное обучение.

Волгоградской области 16 классов перевели на удаленку из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом у учеников, передает «Интерфакс»

«16 классов школ Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтверждённых единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в региональном комитете образования и науки.

В ведомстве напомнили, что решение о введении карантина принимает Роспотребнадзор . Карантин по ОРВИ объявляется, если в классе болеют не менее 20% учащихся, по коронавирусу — если заболел хотя бы один ученик.

Как пишут «Известия» , дистанционный формат обучения был введен в отдельных классах и даже целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.

Вернуться в школу после двухнедельного карантина здоровые дети могут либо со справкой от врача, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Дистанционное обучение продолжается по отработанной весной схеме, при этом учитель ведет урок из класса.

Как сообщал «Рамблер», к 11 сентября в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За сутки прирост заболевших составил 5 504 человек. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.