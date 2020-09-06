Назван самый бесполезный урок в школе

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По мнению экспертов, ОБЖ — самый бесполезный и устаревший урок в школе, пишет URA.ru.

"ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе", — приводятся слова HR-специалиста Зулии Лоиковой.

Эксперт считает, что ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом.

"Обучение должно быть практико-ориентированным", — сказала она.

Эксперты подчеркнули, что школьникам стоит обратить внимание на химию и биологию, потому что специалисты этих сфер будут востребованы в ближайшее время.