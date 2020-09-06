Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты назвали самый бесполезный урок в школе 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Назван самый бесполезный урок в школе
Фото: Газета.Ru
По мнению экспертов, ОБЖ — самый бесполезный и устаревший урок в школе, пишет URA.ru.

"ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе", — приводятся слова HR-специалиста Зулии Лоиковой.

Эксперт считает, что ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом.
С бесполезностью этого предмета согласна и профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

"Обучение должно быть практико-ориентированным", — сказала она.

Эксперты подчеркнули, что школьникам стоит обратить внимание на химию и биологию, потому что специалисты этих сфер будут востребованы в ближайшее время.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Газета.Ru: последние новости
Рязанский учитель мастурбировал на уроке Рязанский учитель мастурбировал на уроке Россия еще не приняла решение о допуске иностранных студентов к учебе в вузах Россия еще не приняла решение о допуске иностранных студентов к учебе в вузах Конкурсанты "Большой перемены" спели с Дианой Арбениной Конкурсанты "Большой перемены" спели с Дианой Арбениной
Образование , Общество , Ирина Абанкина , ВШЭ , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение