Назван самый бесполезный урок в школе

По мнению экспертов, ОБЖ — самый бесполезный и устаревший урок в школе, пишет URA.ru.
"ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе", — приводятся слова HR-специалиста Зулии Лоиковой.
Эксперт считает, что ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом.
С бесполезностью этого предмета согласна и профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
"Обучение должно быть практико-ориентированным", — сказала она.
Эксперты подчеркнули, что школьникам стоит обратить внимание на химию и биологию, потому что специалисты этих сфер будут востребованы в ближайшее время.