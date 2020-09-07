Решена судьба назвавшей школьников дармоедами учительницы

Учительница из Чебоксар , обзывавшая пятиклассников "дармоедами" и "нищебродами" из-за мусора в классе, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в городской администрации.

В субботу в социальных сетях и в местных СМИ появилась сделанная на диктофон запись эмоциональной "беседы", в ходе которой женский голос отчитывает детей за мусор и следы на полу. Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" — учитель русского языка и литературы. Прокуратура Чувашии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога.

По данным управления образования Чебоксар, инцидент произошел 4 сентября в школе № 56.

"Учитель русского языка и литературы на повышенных тонах отчитала учеников пятого класса… Пятого сентября управлением образования была проведена служебная проверка. По итогам расследования учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности (ей был объявлен выговор) и уволилась из школы по собственному желанию", — сказали агентству в пресс-службе администрации Чебоксар.

Управление образования Чебоксар опубликовало извинения директора школы №56 Светланы Коротковой перед родителями и учениками. "Учитель действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя", — говорится в тексте обращения, размещенном на сайте городского управления образования.

Подчеркивается, что 7 сентября во всех школах города пройдут совещания по вопросу соблюдения педагогической этики, а в школу №56 направят психологов "для формирования благоприятного климата".