Россияне назвали самые нелюбимые предметы в школе 

Самыми нелюбимыми предметами в школе у взрослых россиян были химия, математика и физика. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, лидером антирейтинга стала химия — этот предмет вызывал трудности у 26 процентов россиян. Каждый пятый опрошенный проголосовал против математики, алгебры и геометрии. Чуть меньше высказались о нелюбви к физике.

Иностранные языки в школе не любили 13 процентов россиян, примерно столько же испытывали сложности в изучении гуманитарных дисциплин. Физкультура была нелюбимым предметом у 11 процентов граждан.

Меньше всего отрицательных голосов набрали мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика.

Наиболее важными предметами россияне сочли русский язык и математику — так считает почти две трети респондентов. О необходимости изучать иностранные языки высказались 38 процентов опрошенных.

В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. Согласно новым санитарным правилам, дезинфекцию в классах должны проводить несколько раз в день, в столовых — до и после обеда. При входе в учебные заведения установят дозаторы с антисептиками, а у всех учеников, преподавателей и сотрудников школ перед началом занятий будут измерять температуру. При этом носить маски учителей и школьников не обязывают.

В некоторых регионах торжественные линейки на 1 сентября отменены, в других их организуют только для первоклассников и выпускников.