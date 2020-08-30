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В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии коронавируса 

Парламентская газета и ещё 1 27 минут назад
Россиянам раскрыли правила работы школ в пандемию
Фото: РИА Новости
Уроки в школах не могут начинаться раньше 8:00, несмотря на «плавающий график» для соблюдения санитарных норм и профилактики COVID-19. Об этом заявил 30 августа директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов», — заявил он.

Семченко призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры школьников.
По его словам, родителям, сталкивающимся с поборами в школах, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты (СИЗ), следует обратиться в прокуратуру и звонить на горячие линии министерства.
Как сообщала ранее «Парламентская газета», с 1 сентября все ученики, педагоги и поставщики школьного питания должны будут проходить в здание образовательной организации через входной фильтр. Единые звонки отменят, каждый класс будет учиться и отдыхать по своему расписанию. Если эти меры не помогут и в школе возникнут очаги заражения, администрация учебного заведения сможет самостоятельно ввести точечный карантин.
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Комментарии 2
Образование , Общество , Евгений Семченко , Генпрокуратура РФ
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