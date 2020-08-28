Родителям запретят приходить в российские школы

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская рассказала, что в новом учебном году родителей в школы пускать не будут. Это может случиться только в каких-то исключительных случаях. На режим онлайн перенесены даже родительские собрания. Об этом этом сообщают ВЕСТИ.

В несколько закрытом режиме школы будут работать из-за пандемии коронавируса. Организовано обязательное измерение температуры тела, усилена дезинфекция помещений. Переходы учащихся из класса в класс ограничены. В классной комнате на каждого школьника должно приходиться по 2,5 метра площади.

При выявлении у ребенка коронавирусной инфекции его класс переходит на дистанционное обучение на две недели. А вот в случае заболевания педагога, на карантин будут отправлены все классы, которым он преподавал. Вакцинировать детей от коронавируса в этом году не планируется, а вот от гриппа можно привиться уже сейчас.