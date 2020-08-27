Три российских университета вошли в сотню лучших вузов мира 

Вузы оценивались по трем критериям: образовательная функция, научные исследования, взаимосвязь университета и местных сообществ.

Московский государственный университет имени Ломоносова , Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ вошли в сотню лучших учебных заведений мира, пишут «Известия».

В Московском международном рейтинге «Три миссии университета» МГУ занял 21 строчку, СПбГУ оказался на 40 месте и МФТИ на 46 строке рейтинга. Вузы оценивались по трем классическим критериям: образовательная функция, научные исследования, взаимосвязь университета и местных сообществ.

Три российских учебных заведения в этом году сумели не только попасть в сотню лучших вузов мира, но и улучшить свои позиции по отношению к предыдущему году. Так МГУ и СПбГУ поднялись на одну строчку, МФТИ преодолел сразу пять ступенек.