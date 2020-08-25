В Москве школьникам разрешили учиться дистанционно 

По словам главы столичного Департамента образования и науки Александра Молоткова, в школах есть необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств.

Москве школьники смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

«Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», — пояснил Молотков.

Министр уточнил, что родители имеют право оставить детей дома. На данный момент в московских школах есть необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств, который будет постоянно пополняться, пишет ТАСС.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для первоклассников планируется провести локальные праздники, чтобы создать особую атмосферу знакомства со школой первого сентября. Во всех столичных школах разработан индивидуальный режим работы, о котором будут проинформированы родители учеников.

Ранее сообщалось, что при выявлении хотя бы у одного ученика признаков заражения коронавирусом, на дистанционное обучение планируется переводить весь класс.