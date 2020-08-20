Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября 

"В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса", — сообщили в Генпрокуратуре.