Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября 

Генпрокуратура поручила провести массовые проверки готовности школ к новому учебному году, в том числе с учетом распространения коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, итоги проверок контролирует лично Генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса", — сообщили в Генпрокуратуре.
В частности, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учетом распространения коронавирусной инфекции, требований пожарной безопасности в зданиях школ и их антитеррористической защищенности.