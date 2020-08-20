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Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
Фото: ТАСС
Генпрокуратура поручила провести массовые проверки готовности школ к новому учебному году, в том числе с учетом распространения коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, итоги проверок контролирует лично Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса", — сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учетом распространения коронавирусной инфекции, требований пожарной безопасности в зданиях школ и их антитеррористической защищенности.
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Образование , Общество , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ
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