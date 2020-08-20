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В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения 

Российская Газета и ещё 3 57 минут назад
В Хабаровском крае открывают образовательные учреждения
Фото: ТАСС
С 20 августа в полном объеме возобновится работа всех образовательных учреждений в Хабаровском крае. Соответствующее разрешение дал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Глава региона подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регулирующий мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Согласно новому документу, на этой неделе могут открыться организации осуществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Начать занятия со своими учениками разрешено музыкальным школам и школам искусств, центрам развития детского творчества, военно-патриотического воспитания, подростковым клубам.
В свободное от занятий время дети и их родителя смогут пойти в кино. Кинозалам, а также театрам, домам культуры, филармониям и циркам также разрешили начать работу, но на несколько дней позже, с 24 августа. В помещениях будет действовать ограничение по заполняемости — не больше 50 процентов от единовременной пропускной способности.
На таких же условиях могут работать спортивные организации, в том числе фитнес центры, спортплощадки и бассейны.
В то же время, до 6 сентября продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, и людей, имеющих хронические заболевания.
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Образование , Общество , Михаил Дегтярев , Хабаровский Край
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