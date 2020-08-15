Выпускники выбирают вузы попроще из-за коронавируса

Выпускники в этом году выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально. Это обусловлено тем, что пандемия коронавируса оставила вчерашних школьников в заведомо проигрышном положении.

Так, баллы по ЕГЭ ниже ожидаемых получили 45% выпускников. И это стало поводом выбрать вузы пониже уровнем и остаться в своих регионах, хотя в целом результаты ЕГЭ оказались не хуже, чем в прошлые годы, пишут «Известия».

Также в этом году выпускники стали с опаской поступать на платные отделения, предпочитая бюджетные места. Это связано с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. В прошлые годы выпускники готовы были платить, лишь бы учиться там, где они хотят.

Эксперты считают, что в этом году выпускники разочаровались в своих возможностях заранее и ещё до сдачи ЕГЭ стали опускать планку и ориентироваться на вузы, которые были бы нежелательными при других обстоятельствах.

Абитуриенты этого года оказались менее конкурентными по сравнению с выпусками прошлых и будущих годов, которые сдавали и будут сдавать ЕГЭ в нормальных условиях.