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Выпускники выбирают вузы попроще на фоне пандемии коронавируса 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Выпускники выбирают вузы попроще из-за коронавируса
Фото: News.ru
Выпускники в этом году выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально. Это обусловлено тем, что пандемия коронавируса оставила вчерашних школьников в заведомо проигрышном положении.
Так, баллы по ЕГЭ ниже ожидаемых получили 45% выпускников. И это стало поводом выбрать вузы пониже уровнем и остаться в своих регионах, хотя в целом результаты ЕГЭ оказались не хуже, чем в прошлые годы, пишут «Известия».
Также в этом году выпускники стали с опаской поступать на платные отделения, предпочитая бюджетные места. Это связано с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. В прошлые годы выпускники готовы были платить, лишь бы учиться там, где они хотят.
Эксперты считают, что в этом году выпускники разочаровались в своих возможностях заранее и ещё до сдачи ЕГЭ стали опускать планку и ориентироваться на вузы, которые были бы нежелательными при других обстоятельствах.
Абитуриенты этого года оказались менее конкурентными по сравнению с выпусками прошлых и будущих годов, которые сдавали и будут сдавать ЕГЭ в нормальных условиях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больше половины россиян удовлетворены качеством высшего образования в России. Вместе с тем примерно каждый пятый считает его низким. Таковы итоги опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».
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Комментарии
Образование , Общество , Фонд "Общественное мнение" , газета "Известия"
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