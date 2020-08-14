Российским школьникам предложили выдавать маски

России школьников и студентов, которые с 1 сентября выйдут на учебу, предложили обеспечить средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов , письмо направлено главе Минздрава

По словам парламентария, в России все еще выявляются новые случаи коронавируса. В целях снижения рисков распространения COVID в школах, учеников необходимо обеспечить масками на безвозмездной основе до конца 2020 года.

Депутат отметил, что это позволит минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых общаются тысячи детей, передает RT.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в регионах будут самостоятельно принимать решения о школьных линейках. Это будет зависеть от ситуации по коронавирусу в регионе.