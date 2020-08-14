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Российским школьникам предложили выдавать маски до конца 2020 года 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Российским школьникам предложили выдавать маски
Фото: ТАСС
В России школьников и студентов, которые с 1 сентября выйдут на учебу, предложили обеспечить средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, письмо направлено главе Минздрава.
По словам парламентария, в России все еще выявляются новые случаи коронавируса. В целях снижения рисков распространения COVID в школах, учеников необходимо обеспечить масками на безвозмездной основе до конца 2020 года.
Депутат отметил, что это позволит минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых общаются тысячи детей, передает RT.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в регионах будут самостоятельно принимать решения о школьных линейках. Это будет зависеть от ситуации по коронавирусу в регионе.
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Образование , Общество , Василий Власов , Минздрав РФ , Госдума , ФедералПресс
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