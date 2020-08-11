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Решена судьба очного обучения в России 

Мария Иванова и ещё 8 1 час назад
Российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебные заведения начнут работать 1 сентября, а обучение будет очным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кравцова, на учебу в 80 тысяч российских образовательных организаций в начале осени отправятся 27 миллионов человек.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что учебные заведения будут соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждались слухи о полном переходе России на дистанционный формат обучения. Президент Владимир Путин назвал это вбросом и провокацией.
Путин заверил, что традиционные школы и университеты не закроются, так как «дистанционка» не заменит живого общения учителя и ученика.
Из-за коронавируса правила в школах немного изменятся. В частности, Роспотребнадзор призвал установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, количество обучающихся в одном классе по возможности сократить и каждое утро измерять детям температуру.
Комментарии 1
Образование , Видео , Общество , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор
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