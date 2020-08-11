Российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебные заведения начнут работать 1 сентября, а обучение будет очным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, на учебу в 80 тысяч российских образовательных организаций в начале осени отправятся 27 миллионов человек.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что учебные заведения будут соблюдать все требования Роспотребнадзора

Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждались слухи о полном переходе России на дистанционный формат обучения. Президент Владимир Путин назвал это вбросом и провокацией.

Путин заверил, что традиционные школы и университеты не закроются, так как «дистанционка» не заменит живого общения учителя и ученика.

Из-за коронавируса правила в школах немного изменятся. В частности, Роспотребнадзор призвал установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, количество обучающихся в одном классе по возможности сократить и каждое утро измерять детям температуру.