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В российских школах появятся «учителя-наставники» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В российских школах появятся «учителя-наставники»
Фото: ТАСС
Внедрение в российских школах новых должностей и квалификационных категорий, среди которых "учитель-методист" и "учитель-наставник", начнется в 2021 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью, которое выйдет в ближайшем номере "Российской газеты".

"В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное — обеспечить качество образовательных результатов", — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ подчеркнул, что ключевая задача, которая требует срочного решения, это наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. По его словам, необходимо провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей.

"К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации — все это мы должны унифицировать", — добавил Кравцов.

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Образование , Общество
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