Раскрыты проблемы дистанционного образования

В интервью NEWS.ru Ольга Епифанова призналась, что три месяца обучения во время режима самоизоляции стали «серьёзным стрессом» для всех. Кроме того, во время тестирования дистанционного образования обнаружилось много проблем и минусов такого режима обучения.

Во-первых, профессиональное обеспечение обучения. Урок — это не чат с учениками. А во время самоизоляции всё свелось именно к общению учителей со школьниками в чатах и прописыванию домашних заданий. И не потому, что учителя неумелые или ученики плохие, а потому что невозможно традиционное образование в одночасье перевести в онлайн. Не существует таких методик. Я не представляю, как можно дистанционно управлять целым классом, следить за дисциплиной, чувствовать, как дети воспринимают материал. Точно так же невозможно проконтролировать усвоение урока, — сообщила вице-спикер Госдумы в интервью.

Она сообщила, что также дистанционное образование выявило плюсы традиционного, которые раньше, возможно, были не так заметны.

Сюда же приплюсуйте, что при полностью дистанционном обучении школа теряет своё значение мощнейшего социального института, где дети учатся дружить, преодолевать конфликты. Индивидуальность каждого, конечно, очень ценна, но человечество — это сообщество людей. Чтобы жить в нём, необходимы навыки, которые даёт именно традиционная школа, — подчеркнула Ольга Епифанова.

Кроме того, вице-спикер Госдумы отметила, что Россия состоит не только из больших городов, поэтому дистанционное образование оказалось недоступным для многих детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах.

Ещё одна проблема — доступность Интернета и гаджетов. Интернет может быть недоступным для детей, живущих в отдалённых сёлах, посёлках. Но даже если дети живут в городе, где нет вопросов с Интернетом, то может возникнуть сложность с доступом к гаджетам в семьях.

В каких-то семьях и вовсе нет компьютеров, только телефоны. Получается, что разные уровни дохода дают разные возможности получения знаний. А это уже сословная градация по принципу имущественного ценза. Это несправедливо, мягко говоря, — сообщила Ольга Епифанова.