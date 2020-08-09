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Сдача ЕГЭ завершилась в Москве 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Сдача ЕГЭ завершилась в Москве
Фото: РИА Новости
Последний день дополнительного периода был 8 августа. За все время проведения ЕГЭ серьезных нарушений выявлено не было. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Расписание экзаменов было составлено так, чтобы позволить абитуриентам своевременно направить документы в вузы для поступления. На данный момент единственным в столице 400-балльником стал выпускник Бауманской инженерной школы № 1580 Дмитрий Савичев. Он сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике", — рассказал руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы, заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Резервные дни для сдачи экзаменов были организованы с 3 по 8 августа. В эти дни к сдаче допускали тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в июле. Основной же период ЕГЭ был с 3 по 25 июля.
В 2020 году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи — это выпускники текущего года, более 13 тысяч — выпускники прошлых лет и около двух тысяч — учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.
Во время проведения ЕГЭ в учебных заведениях соблюдались дополнительные санитарно-эпидемиологические требования для исключения риска заражения COVID-19.
Экзамен сдавали в более чем 380 пунктах. Из них 359 были открыты в школах. Для экзаменуемых организовали более шести тысяч аудиторий, в том числе для участников с ограниченными возможностями. По состоянию здоровья для некоторых экзамен провели на дому.
Ознакомиться с результатами экзаменов выпускники могут в личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
Почти 8,5 тысяч выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего ЕГЭ на максимальный результат сдали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Московской и Нижегородской областях.
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Образование , Новости Москвы , Общество , Андрей Постульгин , Mos.ru
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