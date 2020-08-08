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В России стартовал последний день ЕГЭ 

ТК «Звезда» и ещё 48 56 минут назад
В России стартовал последний день ЕГЭ
Фото: РИА Новости
За эту субботу экзамен напишут 600 человек по всей России.
Сегодня, 8 августа, проходит последний день сдачи единого государственного экзамена 2020 года в России. Суббота является резервным днем, в который выпускники, которые не успели написать все экзамены по какой-либо уважительной причине, смогут досдать любой предмет.
Согласно данным Рособрнадзора, этим днем воспользуются всего 600 человек по всей стране, для которых организуют 120 пунктов сдачи.
Наибольшее число участников пишет в резервный день физику и обществознание — 160 и 114 человек соответственно.
Те экзаменуемые, кто напишет ЕГЭ сегодня, смогут узнать свои результаты не позднее 17 августа. Следующий после этого день, 18 августа, будет последним днем приема документов в вузы для обучения на бюджетной основе.
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Образование , Общество
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