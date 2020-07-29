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В МГУ рассказали о трех сценариях проведения учебного года 

Газета.Ru и ещё 5 58 минут назад
Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что вуз прорабатывает три сценария начала учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

"Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать", — заявил глава университета.

Ректор отметил, что на фоне ситуации с коронавирусом вуз подготовил еще два сценария.
Один из них промежуточный, когда большие лекции будут проводиться в онлайн-формате, а семинары в обычном режиме.
Еще один запасной сценарий — обучение полностью в онлайн-режиме. При этом Садовчичий отметил, что такая мера, возможно, будет длиться первый семестр или несколько месяцев первого семестра.
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Образование , Видео , Общество , Виктор Садовничий , МГУ
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