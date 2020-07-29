Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что вуз прорабатывает три сценария начала учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

"Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать", — заявил глава университета.

Ректор отметил, что на фоне ситуации с коронавирусом вуз подготовил еще два сценария.

Один из них промежуточный, когда большие лекции будут проводиться в онлайн-формате, а семинары в обычном режиме.

Еще один запасной сценарий — обучение полностью в онлайн-режиме. При этом Садовчичий отметил, что такая мера, возможно, будет длиться первый семестр или несколько месяцев первого семестра.