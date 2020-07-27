В России сократилась популярность детских кружков 

В последние годы в стране снижается количество детей, которые посещают образовательные кружки. Как полагают эксперты, это связано с сокращением финансирования учреждений дополнительного образования. В то же время в некоторых регионах количество занимающихся в подобных заведениях превышает даже столичные показатели. В какие кружки чаще всего жители страны отдают своих детей, выяснял NEWS.ru.

В российских образовательных кружках стало заниматься меньше детей. Так, в 2019 году в объединениях и научных обществах организаций дополнительного образования числилось 10,11 млн человек. Это меньше, чем в 2016 году (11,07 млн). С такой информацией Минпросвещения ознакомился NEWS.ru.

Общее снижение числа посещающих кружки произошло потому, что государство сократило финансирование учреждений дополнительного образования. В связи с чем некоторые из них закрылись, рассказал NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков

Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования:

Предлагают платные услуги. А доходы не увеличились у населения, а сократились. Поэтому такая возможность есть далеко не у всех жителей — платить за то, чтобы их дети могли заниматься в кружках. В настоящее время бюджетные расходы на деятельность этих учреждений дополнительного образования сократились. Стали переводить это на самофинансирование.

По словам эксперта, лидерство Краснодарского края в статистике обусловлено тем, что там немало приезжих и туристов, которые стремятся освободить время для работы или отдыха и пользуются услугами детских досуговых центров. Кроме того, многие кружки в регионе действуют сезонно, но отражаются в отчётности наравне с остальными.

В Башкирии же власти уделяют особое внимание дополнительному образованию детей. Там много детей занимаются традиционным народным творчеством, включая музыку, танцы, пение и рукоделие.

В целом же в стране наиболее популярны кружки, обучающие техническому и художественному творчеству. Например, танцы, музыка, пение, изобразительное и драматическое искусства, а также всё связанное с компьютерными технологиями и программированием. Кроме того, дети охотно посещают кружки робототехники, моделирования самолётов и кораблей. Последнее наиболее популярно в «морских» регионах — Крыму и Санкт-Петербурге.

Занятия в образовательных кружках развивают интеллект ребёнка и творческий подход к делу, восприятие и моторику, отметил Комков. В конечном итоге это помогает лучше сформировать его личность.

До сих пор правительство докладывало, что число вовлечённых в дополнительное образование детей росло, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин

Причём число занимающихся в учреждениях допобразования детей увеличивалось благодаря родителям, но не государству, добавил парламентарий.

В стране до сих пор должным образом не исполняется подписанный в 2012 году указ президента № 599, подчеркнул Смолин. Согласно документу, к 2020 году в системе допобразования должны заниматься 75% всех детей от 5 до 18 лет, причём половина из них — за счёт федерального бюджета.

Олег Смолин (первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке):

Насколько я могу судить, ни разу федеральная политика даже не приближалась к исполнению этого указа. Мы недавно сделали запрос уже новому заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой , и мы не смогли получить точный ответ, какое количество детей получают дополнительное образование за счёт федерального бюджета. Ясно, что это считанные проценты, а вовсе не половина от 75% всех детей.

Он добавил, что обычно дети занимаются в тех кружках, которые требуют наименьших затрат от государства и семьи. В частности, в хоровых и художественных. Тогда как кружки технического творчества требуют гораздо больших денег.

В России несколько лет назад создали «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы (НТИ) — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его целью служит формирование следующего поколения бизнесменов, инженеров, учёных и управленцев. Задачи НТИ входят в нацпроект «Наука».

Дорожная карта «Кружковое движение» НТИ предполагает, что к 2025 году в стране будет сообщество из 500 000 талантов, технологических энтузиастов и предпринимателей нового типа.