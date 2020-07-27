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В России вырос средний балл на ЕГЭ 

Алиса Селезнёва и ещё 15 1 час назад
Средний балл на ЕГЭ вырос
Фото: РИА Новости
Средний балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году вырос, несмотря на обучение школьников удаленно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ», который ведут сотрудники Минпросвещения.
По данным канала, сильнее всего средний бал вырос на ЕГЭ по литературе, с 60 баллов в 2016 — 2019 годах до 65 баллов в 2020 году. На втором месте — история (с 51,7 до 56,4), на третьем — география (с 55,3 до 59,9). Также улучшились результаты школьников на ЕГЭ по профильной математике, информатике и ИКТ, русскому языку, физике и обществознанию.
Выпускники показали хороший результат и на ЕГЭ по химии (с 54,3 до 54,4), задания к которому вызвали в этом году возмущение родителей и учеников.

«Несмотря на все опасения, что в связи с дистантом качество обучения пострадает, результаты ЕГЭ говорят прямо противоположное», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что экзамен по химии прошел 16 июля. После его проведения на портале Change.org появилось сразу несколько петиций, авторы которых раскритиковали сложность заданий и отметили, что они не совпадали с подготовительными материалами.
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Образование , Общество
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