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Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Выпускник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Он сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, сообщает Kostroma.Today.
По словам директора костромской школы №30 Александра Зюзина, ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью.
Отмечается, что за всю историю ЕГЭ в России 400 баллов получили только четыре выпускника, Ломсадзе стал пятым.
Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.
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Образование , Общество , Химия , Результаты ЕГЭ , Кострома
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