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Госдума приняла закон о воспитании патриотизма 

Реальное время и ещё 13 4 часа назад
Госдума приняла закон о воспитании обучающихся
Фото: РИА Новости
В Госдуме сразу во втором и третьем чтении приняли президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в школах и вузах. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2020 года.
Поправки внес глава государства Владимир Путин. В закон "Об образовании" будет внесена стать о "требованиях к организации воспитания", обязующий образовательные учреждения составить календарный план воспитательной работы по формированию чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев и традициям многонациональных культур.
"Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество", — цитирует "Коммерсант" спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее "Реальное время" сообщало, что в вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а у ученых — День татарской науки.
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Образование , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , интернет-газета "Реальное время"
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