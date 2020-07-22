Мишустин сделал заявление по формам образования

Михаил Мишустин. Цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование, отказа от которого не будет. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ

Он отметил, что дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов и "спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется".