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Мишустин заявил, что отказа от традиционных форм образования не будет 

ТАСС и ещё 14 48 минут назад
Мишустин сделал заявление по формам образования
Фото: ТАСС
Цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование, отказа от которого не будет. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов и "спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется".
"Это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению", — сказал премьер, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.
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Образование , Другое , Общество , Михаил Мишустин , Госдума
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