12 тысяч рублей может составить стипендия студентам

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Министерство науки и высшего образования рассматривает увеличение стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", — сказали в министерстве.

Отмечается, что подобное решение потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Сейчас МРОТ достигает 12 130 рублей.