«Ждем с ужасом»: как школы перенесут удар COVID-19 

Возвращение детей в школу с 1 сентября угрожает ростом заболеваемости, однако в противном случае они могут остаться без качественного образования, уверены эксперты. Как заявили «Газете.Ru» в Совете Федерации , допустить этого категорически нельзя, поэтому занятия должны начаться в традиционной форме. Учителя-практики с этим не согласны — по их мнению, уберечь детей от заражения масками и ограничением перемен не выйдет.

Антониу Гутерриш. Закрытие школ из-за пандемии коронавируса может уберечь мир от новых вспышек заражения, однако угрожает «катастрофой поколений», так как школьники остаются без качественного образования, уверен генеральный секретарь ООН

«Возвращение студентов в школы и учебные заведения должно стать главным приоритетом. Причем сделать это нужно с максимальным соблюдением мер безопасности», — заявил Гутерриш, подчеркнув, что решения, принятые сейчас, «будут иметь долгосрочные последствия для миллионов молодых людей» на десятилетия вперед.

Тем не менее, в России мнения относительно того, каким образом необходимо начать учебный год в школах, существенно разнятся. Так, в Совете Федерации, абсолютно уверены — оставлять детей на дистанционном обучении категорически нельзя.

«Детей нужно возвращать в школы однозначно. Я это могу сказать исходя из того, как дела обстоят сейчас у моих внуков школьников: очевидно, что за это время они довольно сильно отстали от программы. К тому же детям обязательно нужно общение, реальное, а не виртуальное. В связи с этим я категорически за возврат в школы — разумеется, с соблюдением норм, ранее предписанных Роспотребнадзором», — заявил «Газете.Ru» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

Тем не менее, учителя-практики придерживаются иного мнения. Как объяснила «Газете.Ru» член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман , возвращаться к традиционной форме проведения уроков сейчас категорически небезопасно.

«Душа рвется сказать, что детям лучше оставаться на дистанционном обучении. Коронавирус ведь еще не закончился. Сидеть на уроках в масках у школьников долго не получится — это уже доказал опыт с ЕГЭ. Мои ученики мне признавались, что сидеть в них было практически невозможно из-за духоты, поэтому они их снимали», — рассказала она.

Другие меры, которыми детей планируют оградить от заражения, также показались учителю несостоятельными.

«В Роспотребнадзоре уже сказали, что хотят отменить кабинетную систему и оставлять учеников в одном классе на весь день. Однако это мало чем поможет — дети будут вынуждены сидеть взаперти целый день — при том, что учителям все равно придется ходить по кабинетам, перенося на себе вирус, если он будет. Да и учителя пожилые окажутся в группе риска», — отметила Эйдельман.

При этом дистанционное обучение, к которому российские школы могут вернуться в случае прихода второй волны коронавируса, сейчас также находится в плачевном состоянии, отметила собеседница издания. Для того, чтобы исправлять ситуацию, все методисты должны объединяться и разрабатывать программы, однако пока что об этом никто даже не говорит.

«Весна показала такой крах всех наших представлений о дистанционном обучении, это было настолько ужасно, что сейчас остается только с ужасом ждать, что оно вернется. Единственное, что может спасти школьников от катастрофы — разработка новых подходов к обучению. В противном случае вернутся те невероятные объемы домашних заданий, которые были весной, в отсутствие должного контроля. Да и что делать тем, у кого нет компьютера, также до сих пор непонятно», — подчеркнула эксперт.

Как объяснил «Газете.Ru» врач общей практики Андрей Балянин, нахождение детей в школах можно сделать безопасным, однако за этим придется вести постоянный контроль. Теперь больше обязанностей ляжет на плечи учителей, которым придется следить не только за обстановкой в классе, но и регулировать контакты учеников за его пределами.

«Дети должны пересекаться между собой как можно реже. При самом лучшем раскладе их должно быть не более 10 человек в кабинете. Маски можно не надевать в момент нахождения в одном и том же помещении, однако в тот момент, когда ребенок выходит в уборную или просто в коридор, она должна быть обязательно надета. Работу столовых придется ограничить или систематизировать — там также не должны встречаться большие толпы детей», — объяснил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказывал о тех нормах, которые ждут российских школьников при возвращении в учебные заведения. Так, все помещения, где находятся ученики, будут систематически дезинфицировать. «Должна производиться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — указывалось в документе, опубликованном Минпросвещения.

Согласно рекомендациям, методисты также должны будут выстроить расписание таким образом, чтобы перемены и уроки у разных классов не совпадали. Также при возможности необходимо сократить количество учеников в одном классе.

Проведение массовых мероприятий в школах будет запрещено, а каждое утро ученикам, сотрудникам и родителям, посещающим учебное учреждение, будут измерять температуру. Занятия же физкультурой, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перенесут на открытый воздух.

По мнению директора института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, такие правила будут недостаточными. Как минимум потому, что далеко не все из них будут соблюдаться.

«Даже обеспечить раздельный звонок, каждые 10-15 минут выпуская на перемены разные классы, практически невозможно. В холлах будет становиться шумно, и это будет мешать работе. Поэтому, скорее всего, школы будут вынуждены работать по единому расписанию», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Тяжелее всего будет контролировать общение школьников на площадках рядом со школой, где обычно встречаются и гуляют дети из разных классов. «Эти территории не предполагают групповую изолированность», — отметила Абанкина.

Сейчас опыт зарубежных стран в возобновлении работы учебных заведений пока не внушает доверия. Так, первым открыть школы решился Израиль — там это сделали еще в начале мая. Тем не менее, обернулось это решение печальными последствиями — в школах по всей стране были выявлены крупные очаги заражения. Например, более 100 человек заразились в гимназии Rehavia в Иерусалиме. Виновником вспышки стал один из учителей, который ходил на работу больным.

В результате, уже к 4 июня в стране заново закрылись 87 школ в 30 населенных пунктах.

В начале августа учебные заведения стали открываться в Германии: там школьников обязали приходить на уроках в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. В ближайшие недели в стране должны открыться уже все школы, заявляют местные власти. При это всех детей будут регулярно тестировать на ковид, чтобы максимально быстро выявлять очаги заражения и блокировать их.

Возвращать детей в школы с сентября намерены и в Англии. Однако о мерах предосторожности, которые будут использоваться в стране, там пока не договорились. Единственный вывод, к которому пришли английские специалисты заключается в том, что за детьми нужно установить пристальное наблюдение — власти планируют отслеживать все контакты учеников, что сделать довольно сложно.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, для того, чтобы открыть школы с минимальным риском, нужно предварительно протестировать как минимум 75% учащихся и изолировать всех выявленных пациентов. Кроме того, отправить на карантин также необходимо еще 68% людей, контактировавших с ними.

Как отмечают специалисты, сейчас этот план выполнить практически невозможно, так как в стране абсолютно не налажена система выявления новых больных. Для того, чтобы исправить эти ошибки, у специалистов осталось всего несколько недель.