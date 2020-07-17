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В России разгорается скандал вокруг ЕГЭ 

Мария Иванова 21 минуту назад
В России разгорелся скандал вокруг ЕГЭ
Фото: РИА Новости
На портале Change.org появилось сразу несколько петиций, авторы которых раскритиковали ЕГЭ по химии в 2020 году. По их мнению, по сложности задания не совпадали с подготовительными материалами.
Автородной из петиций Сергей Арутюнян обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. Арутюнян заявил, что является инженером-химиком-технологом и врачом-лаборантом.
«Уважаемый господин Министр просвещения, уважаемые господа составители заданий по ЕГЭ, Вы хоть в курсе, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков», — написал Арутюнян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По его мнению, для успешной сдачи госэкзамена по химии в этом году требовались не отличные знания школьной программы, а подготовка по пособиям «высшей школы».
«Зачем надо было на столько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» — написал Арутюнян.
Он призвал «скорректировать оценивание работ» по химии в этом году. На момент публикации этого материала петицию подписали более 1500 человек.
«Дочь закончила хим-био класс. Все пробники на 90+ [баллов — прим.ред.]. Сейчас молимся на 40. Это нормально? Да что же за издевательство над детьми? Весь класс рыдал прямо на экзамене. Или по мнению составителей никто из класса, да чего уж там, из всей страны не знает химию? Требую пересмотра результатов и справедливости для наших детей!» — написала в комментариях к петиции Елена Иванова.
Автор другой петиции Татьяна Якушина обратилась к Департаменту образования Москвы. По ее словам, задания ЕГЭ оказались в три-четыре раза сложнее тех, по которым готовились выпускники.
«Начиная с самых первых, задания, были нового образца, ранее не встречающегося ни в одном демонстрационном варианте ЕГЭ/варианте досрочного ЕГЭ», — подчеркнула Якушина.
Ее обращение подписали более 670 человек.
Как сообщал «Рамблер», ранее о собственном опыте рассказала учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева, решившая сдать ЕГЭ по своему предмету ради эксперимента. Педагог заявила, что некоторые задания экзамена она увидела впервые.
«Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — отметила она.
Юмашева подчеркнула, что задания были высокого уровня сложности, но не выходили за рамки школьной программы.
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Комментарии 99
Образование , Общество , Сергей Арутюнян , Елена Иванова , Сергей Кравцов
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