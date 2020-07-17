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Учительница сдала ЕГЭ и пожаловалась на его сложность 

Мария Иванова и ещё 35 26 минут назад
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева сдала ЕГЭ по своему предмету вместе со школьниками и рассказала, что ей едва хватило времени. Об этом сообщает NGS24.RU.
Юмашева объяснила, что решила провести эксперимент, заранее оформила документы и оказалась в числе сдающих ЕГЭ.
«Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — подчеркнула она.
За 3,5 часа, которые длился экзамен, педагог не покидала класс. Она отметила, что выполнила все задания, но не успела проверить их до конца.
Юмашева выразила надежду, что набрала более 85 баллов. Учительница планирует использовать личный опыт, чтобы изменить подход к подготовке выпускников.
Как писал «Рамблер», ранее астраханские власти решили закрыть школу, выпускники которой из года в год плохо сдают ЕГЭ. В 2019-м госэкзамен смогли сдать только два выпускника школы из 38.
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Образование , Видео , Общество , Химия , Биология , Результаты ЕГЭ
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