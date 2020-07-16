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Официальный портал ЕГЭ атаковали хакеры 

Артём Кульша и ещё 13 1 час назад
Официальный портал ЕГЭ атаковали хакеры
Фото: РИА Новости
Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ) был подвергнут серьезной хакерской атаке. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России (Рособрнадзор).
На официальном информационном портале ЕГЭ участники экзаменов могут узнать свои результаты. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, регион, код регистрации или номер документа без серии и дать согласие на обработку персональных данных.
Сегодня в Рособрнадзоре сообщили, что портал атаковали хакеры. В пике мощность DDoS-атаки составляла шесть гигабитов в секунду. Она была успешно отбита, работоспособность и доступность портала не прерывались.
Также в ведомстве сообщили, что сведения о результатах первых ЕГЭ не были загружены на портал на момент хакерской атаки.
Основной период сдачи ЕГЭ, как сообщал «Рамблер», стартовал 3 июля. На участие в нем зарегистрированы около 714 тысяч человек. Сегодня участники ЕГЭ-2020 сдают экзамены по химии и обществознанию.
На участие в ЕГЭ по химии зарегистрированы свыше 90 тысяч человек, в том числе примерно 80 тысяч выпускников 2020 года, а на участие в ЕГЭ по обществознанию — примерно 333 тысячи человек, в том числе свыше 302 тысяч выпускников 2020-го.
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Образование , Интернет , Общество , Происшествия , Рособрнадзор
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