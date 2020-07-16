Официальный портал ЕГЭ атаковали хакеры 

На официальном информационном портале ЕГЭ участники экзаменов могут узнать свои результаты. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, регион, код регистрации или номер документа без серии и дать согласие на обработку персональных данных.

Сегодня в Рособрнадзоре сообщили, что портал атаковали хакеры. В пике мощность DDoS-атаки составляла шесть гигабитов в секунду. Она была успешно отбита, работоспособность и доступность портала не прерывались.

Также в ведомстве сообщили, что сведения о результатах первых ЕГЭ не были загружены на портал на момент хакерской атаки.

Основной период сдачи ЕГЭ, как сообщал «Рамблер», стартовал 3 июля. На участие в нем зарегистрированы около 714 тысяч человек. Сегодня участники ЕГЭ-2020 сдают экзамены по химии и обществознанию.

На участие в ЕГЭ по химии зарегистрированы свыше 90 тысяч человек, в том числе примерно 80 тысяч выпускников 2020 года, а на участие в ЕГЭ по обществознанию — примерно 333 тысячи человек, в том числе свыше 302 тысяч выпускников 2020-го.