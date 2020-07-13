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Голикова рассказала о поддержке школ 

РИА Новости и ещё 1 53 минуты назад
Голикова рассказала о поддержке школ
Фото: РИА Новости
Ряд дополнительных мероприятий проекта по помощи школам, у которых есть трудности с предметной и методической подготовкой, будет запущен в 2020 году, это особенно важно из-за дистанционного обучения на самоизоляции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта 500+, который в свою очередь направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем", — сказала Голикова на совещании по национальным проектам.
Голикова отметила, что сейчас важно помочь и педагогам, и ученикам максимально комфортно с 1 сентября войти в учебный процесс. Вице-премьер также отметила, что ситуация с коронавирусом показала значимость электронного обучения в дистанционном формате. Эту составляющую нацпроекта "Образование" планируется усилить.
В частности, с осени этого года буде проведен эксперимент и апробирована единая цифровая образовательная среда.
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Образование , Общество , Татьяна Голикова
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