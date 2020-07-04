Путин опроверг отказ от очного обучения

Президент России Владимир Путин заявил, что планов полностью подменить очное обучение дистанционным в РФ нет.

"По поводу дистанционного обучения. Ну, конечно, я об этом говорил публично на одном из совещаний: не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования", — сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

При этом он отметил, что остановить технический процесс невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не следует".