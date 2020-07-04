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Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Путин опроверг отказ от очного обучения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что планов полностью подменить очное обучение дистанционным в РФ нет.
"По поводу дистанционного обучения. Ну, конечно, я об этом говорил публично на одном из совещаний: не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования", — сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
При этом он отметил, что остановить технический процесс невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не следует".
"Я согласен, это точно должно быть под контролем, нужно вырабатывать какие-то общие правила, фундаментальные, рамочные, хотя бы и исходя из этого развивать нашу систему образования", — заключил он.
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Образование , Общество , Владимир Путин
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