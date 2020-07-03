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Как будет проходить ЕГЭ-2020 

Мария Иванова и ещё 22 51 минуту назад
В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии
Фото: ТАСС
«Парламентская газета» рассказала, к чему нужно быть готовым во время сдачи ЕГЭ В 2020 году. Одно из основных нововведений — на экзамен не пустят выпускников с температурой.
Как сообщал «Рамблер», основный период ЕГЭ из-за пандемии перенесли, в 2020 году он придется на 3-25 июля.
Девятиклассники и одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, смогут получить аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Выпускников, которые решат получить среднее профессиональное образование, смогут зачислить в училища по результатам из аттестата.
Из-за ситуации с коронавирусом госэкзамен будет проходить в особом формате. В частности, туда не пустят выпускников, педагогов и наблюдателей с температурой. К работе на ЕГЭ также не допустят тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом в течение двух недель до экзамена.
Выпускники с симптомами ОРВИ смогут сдать экзамен позже, в один из резервных дней в конце июля или начале августа, как и выпускники, которые пропустили экзамены по уважительной причине.
Пересдать экзамен, если его результат не устроил, будет непросто. Выпускник, посчитавший, что его работу оценили несправедливо, сможет подать аппеляцию. Если комиссия согласится с его мнением, он сможет пересдать экзамен в резервные дни.
В классах для сдачи ЕГЭ также будут действовать специальные правила: перед каждым экзаменом помещения будут дезинфицировать, а выпускников начнут рассаживать в шахматном порядке на дистанции не менее полутора метров друг от друга.
Организаторы и наблюдатели будут носить медицинские маски и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиками. Требования о масках для выпускников различаются от региона к региону. К примеру, в Калининградской области, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге их будут выдавать по их желанию.
На пятницу, 3 июля, назначили ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникативным технологиям, 6 и 7 июля (понедельник и вторник) — русский язык, 10 июля (пятница) — профильная математика, 13 июля (понедельник) — история и физика, 16 июля (четверг) — обществознание и химия, 20 июля (понедельник) — биология и письменный иностранный, 22 и 23 июля (среда и четверг) — устный иностранный.
На 24 и 25 июля, а также 3,5,7,8 августа перенесли резервные дни для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в основной период.
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Образование , Общество , Новости Сибири , Биология , Результаты ЕГЭ , Парламентская газета
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