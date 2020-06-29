В России начинается проведение ЕГЭ 

Анзор Музаев. В понедельник, 29 июня, по всей России начинается проведение Единого государственного экзамена. В первый день пройдет пробный экзамен без присутствия школьников. Об этом на минувшей неделе рассказал врио руководителя Рособрнадзора

По его словам, пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать моменты, связанные с безопасностью.

«Чтобы посмотреть, как взрослые будут разводить потоки детей, как будет соблюдаться дистанцирование, измерение температуры», — подчеркнул Музаев.

Он также рассказал о том, что перед каждым экзаменом будет проводиться уборка аудиторий с дезинфицирующими средствами, на входе установлены дозаторы с антисептиками, помещения будут проветриваться.

К проведению ЕГЭ будут привлечены 12 тысяч медицинских работников: они будут проводить бесконтактную термометрию и определять, допускать выпускника к экзамену или нет, если у него повышена температура.