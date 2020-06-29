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В России начинается проведение ЕГЭ 

Парламентская газета и ещё 11 55 минут назад
В России начинается проведение ЕГЭ
Фото: MOS.RU
В понедельник, 29 июня, по всей России начинается проведение Единого государственного экзамена. В первый день пройдет пробный экзамен без присутствия школьников. Об этом на минувшей неделе рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать моменты, связанные с безопасностью.
«Чтобы посмотреть, как взрослые будут разводить потоки детей, как будет соблюдаться дистанцирование, измерение температуры», — подчеркнул Музаев.
Он также рассказал о том, что перед каждым экзаменом будет проводиться уборка аудиторий с дезинфицирующими средствами, на входе установлены дозаторы с антисептиками, помещения будут проветриваться.
К проведению ЕГЭ будут привлечены 12 тысяч медицинских работников: они будут проводить бесконтактную термометрию и определять, допускать выпускника к экзамену или нет, если у него повышена температура.
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Образование , Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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