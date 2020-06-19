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Студентам разрешили работать в школах 

Парламентская газета 1 час назад
Студентам разрешили работать в школах
Фото: ТАСС
Студенты-отличники смогут стать школьными учителями после третьего курса. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» вступают в силу 19 июня.
Студентов, которые учатся по специальности «Образование и педагогические науки» и успешно сдали сессию, примут на работу в школу, начиная с четвёртого курса. Студенты любых вузов могут работать уже с третьего курса в качестве ведущих кружков и секций по своему профилю.
Поправки разработаны Правительством, они преследуют несколько целей. Во-первых, таким образом можно сократить дефицит педагогов и привлечь в школы молодых специалистов. Во-вторых, будущие педагоги смогут не только попробовать себя в профессии, но и получать зарплату за свой труд.
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Образование , Общество
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