В России утвердили расписание ЕГЭ

В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня.

Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, по математике профильного уровня - 10 июля, по истории и физике - 13 июля, по обществознанию и химии - 16 июля. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением "Говорения" - его сдадут 22 и 23 июля) и биологию выпускники школ будут сдавать 20 июля.