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Рособрнадзор ужесточит порядок проверки ЕГЭ 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Порядок проверки ЕГЭ ужесточат
Фото: mos.ru / Максим Денисов
В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что с текущего года проверка письменных работ в рамках Единого государственного экзамена будет проводиться по более строгим правилам.
В 2019 году ведомство запустило в тестовом режиме систему, анализирующие особенности почерка. Это позволяет выяснить, сам ли выпускник писал свою работу.
При появлении подозрений в нарушениях — например, что работу писали несколько разных людей — в Рособрнадзоре изучают видеозаписи экзаменов и направляют спорные работы в регион на дополнительную проверку а в ряде случаев — на почерковедческую экспертизу.
Так, в 2019 году после проверки более 1,1 млн экзаменационных работ сначала выявили свыше 70 работ с несовпадением почерков. В 30 случаях несовпадение подтвердила экспертиза.
В текущем году Рособрнадзор планирует анализировать экзаменационные работы каждого участника ЕГЭ, написанные в разные периоды, для более тщательной проверки почерка. Предполагается, что это повысит эффективность проверки, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что столичные школьники за период самоизоляции написали более 50 тысяч пробных ЕГЭ.
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Образование , Общество , Результаты ЕГЭ , Рособрнадзор , газета "Известия"
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