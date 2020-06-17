Порядок проверки ЕГЭ ужесточат

В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что с текущего года проверка письменных работ в рамках Единого государственного экзамена будет проводиться по более строгим правилам.

В 2019 году ведомство запустило в тестовом режиме систему, анализирующие особенности почерка. Это позволяет выяснить, сам ли выпускник писал свою работу.

При появлении подозрений в нарушениях — например, что работу писали несколько разных людей — в Рособрнадзоре изучают видеозаписи экзаменов и направляют спорные работы в регион на дополнительную проверку а в ряде случаев — на почерковедческую экспертизу.

Так, в 2019 году после проверки более 1,1 млн экзаменационных работ сначала выявили свыше 70 работ с несовпадением почерков. В 30 случаях несовпадение подтвердила экспертиза.

В текущем году Рособрнадзор планирует анализировать экзаменационные работы каждого участника ЕГЭ, написанные в разные периоды, для более тщательной проверки почерка. Предполагается, что это повысит эффективность проверки, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что столичные школьники за период самоизоляции написали более 50 тысяч пробных ЕГЭ.