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«Пушкинский диктант» в шестой раз пройдет по всему миру 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
«Пушкинский диктант» в шестой раз пройдет по всему миру
Фото: © Fotolia / xy
Международная просветительская акция "Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет в день рождения поэта 6 июня, но впервые — онлайн, сообщают организаторы.
Международный день русского языка отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык является одним из официальных языков ООН, поэтому звучит в ходе мероприятий в организации наравне с английским, китайским, французским, арабским и испанским.
"Шестого июня 2020 года в шестой раз по всему миру пройдет просветительская акция "Пушкинский диктант", направленная на популяризацию русской литературы, русского языка, чтения и культуры России, путем привлечения внимания широких слоев населения к феномену жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина", — сообщают организаторы акции на своем сайте.
Уточняется, что для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции в качестве участника или организатора, но также возможно участие без регистрации.
Проект реализуется общественной организацией "Ассоциация учителей литературы и русского языка" с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества.
Отмечается, что в 2019 году "Пушкинский диктант" написали более 20 тысяч человек из 52 регионов России и 14 из зарубежных стран. В этом году организаторы приглашают всех желающих совершить путешествие с Пушкиным и его героями по России, заглянуть в памятные места, связанные с именем поэта в мире, насладиться пушкинскими шедеврами в живописи, музыке и театре.
"Все пять лет существования акции была только традиционная форма. Но сейчас мы думаем, что не все смогут встретиться, объединиться на площадках, многие останутся в условиях самоизоляции", — рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова, также возглавляющая асоциацию.
Непосредственно диктантом организаторы, по ее словам, не ограничатся.
"В рамках этой акции мы проводим большие курсы повышения квалификации для педагогов и всех желающих, кто хочет научиться создавать сравнительно новый тип таких вот работ в жанре диктанта, которые являются не только грамматическими, но еще и культурологическими", — сообщила Дудова.
Также, по словам Дудовой, "Пушкинский диктант" в этом году официально приобретает международный масштаб, заявки на разработку заданий для мероприятия, несмотря на коронавирус, поступили в том числе из Милана и Рима.
Столицей "Пушкинского диктанта" в 2020 году был выбран Петербург — город, оставшийся навеки на страницах произведений Пушкина.
"В этом году она (акция — ред.) проходит в непростых условиях, но ведь Пушкин победил в Болдино не только холерный карантин, создав свои шедевры в эту потрясающую осень 1830 года, но и пространство, и время", — добавляется на сайте ассоциации.
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Образование , Общественная палата России , ООН , РИА Новости
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