Из-за нарядных выпускников на Урале произошел скандал

В Чесменском районе ( Челябинская область ) полиция проверяет информацию о том, что в одной школ райцентра состоялись «Последние звонки» с участием выпускников. Линейки, как написал в URA.RU один из читателей, прошли, несмотря на запрет массовых мероприятий. Директор школы Елена Потемина отрицает, что выпускников собирали во время карантина, и связывает случившееся с попыткой ее уволить.

О проверке сообщил анонимный читатель.

«В конце мая в школе были проведены несколько «Последних звонков» для учащихся 9-х и 11-х классов. Указанные факты были выявлены после массового появления в социальных сетях фотографий выпускников, сделанных в помещениях школы и на прилегающей территории», — написал он.

Читатель также сообщил, что Потемина является депутатом райсобрания и мероприятия совпали с праймериз «Единой России» , в которых она принимала участие.

В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались. Потемина факт проверки подтвердила, но рассказала свою версию случившегося.

«27 мая выпускники 9-х и 11-х классов сдавали учебники и договорились в школу прийти нарядными. Просили, чтобы им разрешили провести мероприятие, но я им не позволила. «Последний звонок» у нас прошел 25 мая, как и по всей России в онлайн-режиме, — пояснила директор. — Дети просто сфотографировались возле школы, потом выложили в соцсети. Я о фотосъемке не знала».

По словам Потеминой, все объяснения она дала полиции 2 июня. Опросили и детей, которые подтвердили, что дело ограничилось только памятными фото и съемку они провели самовольно. Директор школы считает, что глава района Татьяна Жморщук просто пытается ее в очередной раз уволить.

«Меня уже дважды увольняли, я восстанавливалась по суду, — рассказала она. — После того, как восстановилась во второй раз, глава сама приезжала в школу и извинилась перед сотрудниками за мое увольнение».

Потемина подтвердила, что участвовала в праймериз «ЕР».

«Праймериз я выиграла, и буду вновь участвовать в выборах», — сообщила директор.

В пресс-службе главы района URA.RU сообщили, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося. Комментировать слова директора школы об очередной попытке ее увольнения, не стали.