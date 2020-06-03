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Из-за нарядных выпускников на Урале затравили директора школы 

Ura.Ru 3 июня 2020
Из-за нарядных выпускников на Урале произошел скандал
Фото: © URA.RU
В Чесменском районе (Челябинская область) полиция проверяет информацию о том, что в одной школ райцентра состоялись «Последние звонки» с участием выпускников. Линейки, как написал в URA.RU один из читателей, прошли, несмотря на запрет массовых мероприятий. Директор школы Елена Потемина отрицает, что выпускников собирали во время карантина, и связывает случившееся с попыткой ее уволить.
О проверке сообщил анонимный читатель.
«В конце мая в школе были проведены несколько «Последних звонков» для учащихся 9-х и 11-х классов. Указанные факты были выявлены после массового появления в социальных сетях фотографий выпускников, сделанных в помещениях школы и на прилегающей территории», — написал он.
Читатель также сообщил, что Потемина является депутатом райсобрания и мероприятия совпали с праймериз «Единой России», в которых она принимала участие.
В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались. Потемина факт проверки подтвердила, но рассказала свою версию случившегося.
«27 мая выпускники 9-х и 11-х классов сдавали учебники и договорились в школу прийти нарядными. Просили, чтобы им разрешили провести мероприятие, но я им не позволила. «Последний звонок» у нас прошел 25 мая, как и по всей России в онлайн-режиме, — пояснила директор. — Дети просто сфотографировались возле школы, потом выложили в соцсети. Я о фотосъемке не знала».
По словам Потеминой, все объяснения она дала полиции 2 июня. Опросили и детей, которые подтвердили, что дело ограничилось только памятными фото и съемку они провели самовольно. Директор школы считает, что глава района Татьяна Жморщук просто пытается ее в очередной раз уволить.
«Меня уже дважды увольняли, я восстанавливалась по суду, — рассказала она. — После того, как восстановилась во второй раз, глава сама приезжала в школу и извинилась перед сотрудниками за мое увольнение».
Потемина подтвердила, что участвовала в праймериз «ЕР».
«Праймериз я выиграла, и буду вновь участвовать в выборах», — сообщила директор.
В пресс-службе главы района URA.RU сообщили, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося. Комментировать слова директора школы об очередной попытке ее увольнения, не стали.
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Комментарии
Образование , Общество , Единая Россия , МВД , Челябинская Область
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