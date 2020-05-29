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Школьников будут не только учить, но и воспитывать 

Парламентская газета 4 часа назад
Школьников будут не только учить, но и воспитывать
Фото: EDU.GOV.RU
Нравственное развитие подрастающего поколения станет одним из приоритетов государства. На уроках истории, литературы и географии у школьников будут воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, следует из поправок, внесённых президентом в Госдуму 21 мая.
Планируется, что в первом чтении инициативу главы государства Госдума рассмотрит на одном из пленарных заседаний в июне. Законопроект дополняет понятие воспитания в Законе «Об образовании»: в нём теперь уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это — чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения и так далее.
Предполагается, что сеять «разумное, доброе, вечное» будут на основе рабочих программ и календарных планов. Причём воспитательный элемент включат как в школьный курс обучения, так и в программу училищ и вузов, следует из текста законопроекта.
Законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы. По мнению главы думского комитета по образованию и науке, осознать подлинное величие истории России — это значит преодолеть тот комплекс неполноценности, который нас губил и в какой-то мере может продолжать губить. На преодоление этого комплекса и направлены президентские поправки, благодаря которым школьники будут гордиться славой своих предков и уважать свои традиции. Его заместитель Лариса Тутова считает, что Владимир Путин своим законопроектом раз и навсегда поставил точку в дискуссии, является ли образование сферой услуг.
Инициативу главы государства поддержали и верхней палате парламента. Владимир Путин дал чётко понять, что образование неразрывно связано с воспитанием, это его важнейший компонент, считает глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Это политический посыл, что воспитание признано приоритетом на государственном уровне, это важнейшая функция государства, и сейчас под неё создаётся законодательная платформа», — отметила сенатор. По мнению главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, президентский законопроект продолжает логику поправок в Конституцию, определяющих политику государства в отношении к детям.
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Комментарии
Образование , География , Законопроекты , Лариса Тутова , Лилия Гумерова , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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