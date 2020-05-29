Школьников будут не только учить, но и воспитывать 

Нравственное развитие подрастающего поколения станет одним из приоритетов государства. На уроках истории, литературы и географии у школьников будут воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, следует из поправок, внесённых президентом в Госдуму 21 мая.

Планируется, что в первом чтении инициативу главы государства Госдума рассмотрит на одном из пленарных заседаний в июне. Законопроект дополняет понятие воспитания в Законе «Об образовании»: в нём теперь уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это — чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения и так далее.

Предполагается, что сеять «разумное, доброе, вечное» будут на основе рабочих программ и календарных планов. Причём воспитательный элемент включат как в школьный курс обучения, так и в программу училищ и вузов, следует из текста законопроекта.

Законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы. По мнению главы думского комитета по образованию и науке, осознать подлинное величие истории России — это значит преодолеть тот комплекс неполноценности, который нас губил и в какой-то мере может продолжать губить. На преодоление этого комплекса и направлены президентские поправки, благодаря которым школьники будут гордиться славой своих предков и уважать свои традиции. Его заместитель Лариса Тутова считает, что Владимир Путин своим законопроектом раз и навсегда поставил точку в дискуссии, является ли образование сферой услуг.