Названа цель России в эпоху постпандемии 

По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.

«Нужна конкуренция между университетами и исследовательскими центрами», — отметил академик.

Торкунов воздержался от ответа на вопрос о том, произойдет ли в России массовый переход на онлайн-обучение, но пообещал, что вернется к этой теме через полгода-год.