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Названа цель России в эпоху постпандемии 

Lenta.ru и ещё 5 54 минуты назад
Названа цель России в эпоху постпандемии
Фото: РИА Новости
В период пандемии коронавируса и эпоху постпандемии Россия должна вести повсеместную работу по повышению качества высшего образования и развитию науки. Такую цель в интервью ТАСС назвал академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.
По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.
«Нужна конкуренция между университетами и исследовательскими центрами», — отметил академик.
Торкунов воздержался от ответа на вопрос о том, произойдет ли в России массовый переход на онлайн-обучение, но пообещал, что вернется к этой теме через полгода-год.
Во многих российских вузах все очные занятия, включая лекционные и практические, были перенесены в онлайн-формат из-за распространения коронавируса по рекомендации Минобрнауки. Как заявлял глава министерства Валерий Фальков, в такой режим обучения перешли порядка 80 процентов всех высших учебных заведений страны, из подведомственных Минобрнауки — 100 процентов, писал «Интерфакс».
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Образование , Общество , Анатолий Торкунов , Валерий Фальков , МГИМО , РАН , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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