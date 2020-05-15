Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму

Законопроект о дистанционном образовании в России в пятницу, 15 мая, внесли в Государственную думу . Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект внесли сенаторы во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым . Минпросвещения по документу получит полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — такие же полномочия в сфере высшего образования.

Принятие закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних заданий и других.

Ранее Рособрнадзор назвал 19 июня возможной датой начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Экзамены должны были начаться 8 июня, но это стало невозможно из-за коронавируса. Егэ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. В пунктах проведения экзамена будут приняты меры по профилактике инфекции, а число сдающих его ограничат.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.