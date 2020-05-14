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Сбербанк назвал профессии будущего 

РИА Новости и ещё 1 44 минуты назад
Сбербанк назвал профессии будущего
Фото: РИА Новости
Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.
"Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие", — считает она.
Кроме того, уверена Ракова, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, это — учитель.
"Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель — это профессия, которую никогда не заменит машина", — сказала вице-президент Сбербанка.
При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет.
"В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру", — заключила она.
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Образование , Общество , Марина Ракова , Сбербанк России , РИА Новости
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