Сбербанк назвал профессии будущего 

Марина Ракова. Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка

"Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие", — считает она.

Кроме того, уверена Ракова, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, это — учитель.

"Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель — это профессия, которую никогда не заменит машина", — сказала вице-президент Сбербанка.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет.