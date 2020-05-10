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У 700 тысяч детей в России нет возможности обучаться дистанционно 

Газета.Ru и ещё 19 1 час назад
700 тысяч детей в РФ не могут обучаться дистанционно
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что у 700 тысяч детей в России нет технической возможности для полноценных занятий для дистанционного обучения. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, порядка у 700 тысяч детей в стране, о которых министерство знает, отсутствует компьютер или другие гаджеты для дистанционного обучения.
Кроме того, замминистра добавил, что в силу таких обстоятельств было рекомендовано выставлять оценки за год по итогам тех, которые были получены до начала пандемии и перехода на удаленное обучение.
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Образование , Общество , Дмитрий Глушко , Комсомольская правда
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